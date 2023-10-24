Суд залишив Коломойського під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського. Також суд зобов’язав провести Коломойському повне медичне обстеження, передає кореспондент УНН.
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«Клопотання адвоката в інтересах Коломойського про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт залишити без задоволення», - сказала суддя.
Деталі
Також суд зобов'язав провести Коломойському повне медичне обстеження.
«Зобов'язати керівника відділу забезпечення досудового слідства СБУ та державної установи Центр охорони здоров'я Державної кримінальної служби України в Києві та Київської області невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойському з метою встановлення, чи може він за станом здоров'я перебувати в умовах слідчого ізолятора без надання спеціалізованої медичної допомоги», - зазначила суддя.
Суддя також ухвалила, у зв'язку з погіршенням стану здоров'я Коломойського, зобов'язати керівника відділу забезпечення досудового слідства СБУ організувати останньому надання медичної допомоги та забезпечити необхідне лікування з урахуванням наявності хронічних захворювань в підозрюваного відповідно до раніше призначеного йому лікування.
«Про результати ухвали негайно повідомити суд», - додала суддя.
Доповнення
Адвокати бізнесмена Ігоря Коломойського просили йому змінити запобіжний захід , через погіршення стану здоров’я.
Ігорю Коломойському повідомлено про декілька підозр. Зокрема, правоохоронці встановили, що підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Підозра була за ст. 190 та 209 ККУ – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.
Також Коломойський отримав підозру за трьома статтями у справі щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн у період з 2013 по 2014 роки. Для цього фігурант, за даними правоохоронців, створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.