Суд оставил Коломойского под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей бизнесмена Игоря Коломойского. Также суд обязал провести Коломойскому полное медицинское обследование, передает корреспондент УНН.
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«Ходатайство адвоката в интересах Коломойского об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест оставить без удовлетворения», - сказала судья.
Детали
Также суд обязал провести Коломойскому полное медицинское обследование.
«Обязать руководителя отдела обеспечения досудебного следствия СБУ и государственного учреждения Центр охраны здоровья Государственной уголовной службы Украины в Киеве и Киевской области безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойскому с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без оказания специализированной медицинской помощи», - отметила судья.
Судья также постановила, в связи с ухудшением состояния здоровья Коломойского, обязать руководителя отдела обеспечения досудебного следствия СБУ организовать последнему оказание медицинской помощи и обеспечить необходимое лечение с учетом наличия хронических заболеваний у подозреваемого в соответствии с ранее назначенным ему лечением.
«О результатах постановления немедленно сообщить суду», - добавила судья.
Дополнение
Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского просили ему изменить меру пресечения, из-за ухудшения состояния здоровья.
Игорю Коломойскому сообщено о нескольких подозрениях. В частности, правоохранители установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Подозрение было по ст. 190 и 209 УКУ – мошенничество и легализация имущества, добытого преступным путем.
Также Коломойский получил подозрение по трем статьям по делу о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы. Для этого фигурант, по данным правоохранителей, создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.