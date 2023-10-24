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"Камінь в нирках": захист просить змінити Коломойському тримання в СІЗО на домашній арешт

Київ • УНН

 • 113792 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Адвокати бізнесмена Ігоря Коломойського просять змінити запобіжний захід для підсудного, через погіршення стану здоров’я. Про це сьогодні йшлося в Шевченківському суді, передає кореспондент УНН.

"Камінь в нирках": захист просить змінити Коломойському тримання в СІЗО на домашній арешт

Цитата

«Підставою для подачі клопотання про заміну запобіжного заходу у нас послужило те, що у нашого підзахисного, ми отримали документи про погіршення стану здоров’я», - сказав адвокат Коломойського Олександр Лисак.

Деталі

Адвокати Коломойського заявляють, що за результатами обстеження стало відомо, що у підсудного з’явився камінь у нирках. Також є загроза ускладнення цукрового діабету. За словами захисту, стан здоров’я Коломойського погіршився під час перебування у СІЗО через відсутність систематичного надання ліків.

Тому адвокат зазначив: «Є всі підстави змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт в певний час доби».

Доповнення

6 жовтня Київський апеляційний суд залишив без змін розмір застави для бізнесмена Ігоря Коломойського. Він як і раніше може вийти з під варти вразі внесення застави у розмірі 3,89 млрд грн.

Ігорю Коломойському повідомлено про декілька підозр. Зокрема, правоохоронці встановили, що підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Підозра була за ст. 190 та 209 ККУ – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.

Також Коломойський отримав підозру за трьома статтями у справі щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн у період з 2013 по 2014 роки. Для цього фігурант, за даними правоохоронців, створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

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