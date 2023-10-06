Суд залишив розмір застави Коломойському без змін
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Київський апеляційний суд залишив без змін розмір застави для бізнесмена Ігоря Коломойського. Він як і раніше може вийти з під варти вразі внесення застави у розмірі 3,89 млрд грн, передає УНН.
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«Апеляційні скарги захисників в інтересах Коломойського залишити без задоволення», - сказала суддя.
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Раніше Київський апеляційний суд залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою із можливістю застави 3,89 млрд грн.
Ігорю Коломойському повідомлено про декілька підозр. Зокрема, правоохоронці встановили, що підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Підозра була за ст. 190 та 209 ККУ – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.
Також Коломойський отримав підозру за трьома статтями у справі щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн у період з 2013 по 2014 роки. Для цього фігурант, за даними правоохоронців, створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.
В одному з епізодів суд призначив заставу Коломойському у майже 4 млрд грн.