Суд оставил размер залога Коломойскому без изменений
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Киевский апелляционный суд оставил без изменений размер залога для бизнесмена Игоря Коломойского. Он по-прежнему может выйти из под стражи в случае внесения залога в размере 3,89 млрд грн, передает УНН.
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«Апелляционные жалобы защитников в интересах Коломойского оставить без удовлетворения», - сказала судья.
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Ранее Киевский апелляционный суд оставил бизнесмена Игоря Коломойского под стражей с возможностью залога 3,89 млрд грн.
Игорю Коломойскому сообщено о нескольких подозрениях. В частности, правоохранители установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Подозрение было по ст. 190 и 209 УКУ – мошенничество и легализация имущества, добытого преступным путем.
Также Коломойский получил подозрение по трем статьям по делу о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы. Для этого фигурант, по данным правоохранителей, создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.
В одном из эпизодов суд назначил залог Коломойскому в почти 4 млрд грн.