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"Камень в почках": защита просит изменить Коломойскому содержание в СИЗО на домашний арест

Киев • УНН

 • 113792 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского просят изменить меру пресечения для подсудимого, из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сегодня шла речь в Шевченковском суде, передает корреспондент УНН.

"Камень в почках": защита просит изменить Коломойскому содержание в СИЗО на домашний арест

Цитата

«Основанием для подачи ходатайства о замене меры пресечения у нас послужило то, что у нашего подзащитного, мы получили документы об ухудшении состояния здоровья», - сказал адвокат Коломойского Александр Лысак.

Детали

Адвокаты Коломойского заявляют, что по результатам обследования стало известно, что у подсудимого появился камень в почках. Также есть угроза осложнения сахарного диабета. По словам защиты, состояние здоровья Коломойского ухудшилось во время пребывания в СИЗО из-за отсутствия систематического предоставления лекарств.

Поэтому адвокат отметил: «Есть все основания изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест в определенное время суток».

Дополнение

6 октября Киевский апелляционный суд оставил без изменений размер залога для бизнесмена Игоря Коломойского. Он по-прежнему может выйти из под стражи в случае внесения залога в размере 3,89 млрд грн.

Игорю Коломойскому сообщено о нескольких подозрениях. В частности, правоохранители установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Подозрение было по ст. 190 и 209 УКУ – мошенничество и легализация имущества, добытого преступным путем.

Также Коломойский получил подозрение по трем статьям по делу о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы. Для этого фигурант, по данным правоохранителей, создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

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