Суд заарештував двох іноземців, які пограбували жителя Київщини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Київщині суд заарештував двох громадян Грузії, які у с.Гореничі Києво-Святошинського району, погрожуючи перехожому ножем заволоділи майном потерпілого. Про це УНН повідомили у прес-службі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Установлено, що 22 жовтня поточного року, двоє громадян Грузії прилетіли на територію України та зупинилися проживати у м. Києві, де винаймали житло.
Через декілька днів іноземці спільно з іншою невстановленою слідством особою, у с. Гореничі Києво-Святошинського району, погрожуючи перехожому ножем заволоділи майном потерпілого, а саме мобільним телефоном та сумкою, в якій знаходились документи та грошові кошти в сумі 1700 гривень та 100 доларів США.
Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) КК України. За клопотанням прокуратури чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.