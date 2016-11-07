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15 марта, 19:03 • 113185 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160688 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 110877 просмотра

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Суд арестовал двух иностранцев, которые ограбили жителя Киевской области

Суд арестовал двух иностранцев, которые ограбили жителя Киевской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Киевской области суд арестовал двух граждан Грузии, которые в с.Гореничи Киево-Святошинского района, угрожая прохожему ножом завладели имуществом потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Установлено, что 22 октября текущего года двое граждан Грузии прилетели на территорию Украины и остановились проживать в г. Киеве, где снимали жилье.

Через несколько дней иностранцы совместно с другим неустановленным следствием лицом, в с. Гореничи Киево-Святошинского района, угрожая прохожему ножом завладели имуществом потерпевшего, а именно мобильным телефоном и сумкой, в которой находились документы и денежные средства в сумме 1700 гривен и 100 долларов США.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. По ходатайству прокуратуры мужчинам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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