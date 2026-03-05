$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 10612 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 19144 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 19818 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 20602 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 32349 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
08:05 • 18367 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 40938 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 71962 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 88115 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 81637 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Суд визначив заставу та відсторонив від посади фігурантів справи про незаконне привласнення шкільного стадіону на Київщині

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави для кадастрового реєстратора, підозрюваного у незаконній зміні даних у Держземкадастрі. Його відсторонено від посади за привласнення частини шкільного стадіону в селі Томилівка.

Суд визначив заставу та відсторонив від посади фігурантів справи про незаконне привласнення шкільного стадіону на Київщині

Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави для державного кадастрового реєстратора, якого підозрюють у незаконній зміні даних у Державному земельному кадастрі та привласненні частини шкільного стадіону у селі Томилівка Білоцерківського району Київської області. За рішенням суду фігуранта справи відсторонено від займаної посади, повідомляє УНН.

Як встановили правоохоронці, державний кадастровий реєстратор діяв у змові з очільницею Білоцерківського міськрайонного управління Держгеокадастру. Вони внесли зміни до автоматизованих систем Державного земельного кадастру, зокрема скоригували координати меж земельної ділянки. За інформацією редакції, мова йде про Оксану Ястреб та її підлеглого Олександра Озадовського. 

У результаті частину землі комунальної власності – фрагмент шкільного стадіону у центрі села Томилівка – фактично приєднали до приватної ділянки. Надалі цю територію використали для будівництва ангара для сільськогосподарської техніки. Йдеться приблизно про 0,16 гектара землі. Збитки громаді, за попередніми оцінками, становлять близько 390 тис. грн.

Також відомо, що суд вже обрав Олександру Озадовському запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 149 760 грн. Крім того, його відсторонено від посади до 6 квітня 2026 року.

Обом фігурантам справи інкримінують, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.4 ст.191 КК України) та несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах (ч.3 ст.362 КК України). За цими статтями підозрюваним загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Лілія Подоляк

Кримінал