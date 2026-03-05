Суд визначив заставу та відсторонив від посади фігурантів справи про незаконне привласнення шкільного стадіону на Київщині
Київ • УНН
Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави для державного кадастрового реєстратора, якого підозрюють у незаконній зміні даних у Державному земельному кадастрі та привласненні частини шкільного стадіону у селі Томилівка Білоцерківського району Київської області. За рішенням суду фігуранта справи відсторонено від займаної посади, повідомляє УНН.
Як встановили правоохоронці, державний кадастровий реєстратор діяв у змові з очільницею Білоцерківського міськрайонного управління Держгеокадастру. Вони внесли зміни до автоматизованих систем Державного земельного кадастру, зокрема скоригували координати меж земельної ділянки. За інформацією редакції, мова йде про Оксану Ястреб та її підлеглого Олександра Озадовського.
У результаті частину землі комунальної власності – фрагмент шкільного стадіону у центрі села Томилівка – фактично приєднали до приватної ділянки. Надалі цю територію використали для будівництва ангара для сільськогосподарської техніки. Йдеться приблизно про 0,16 гектара землі. Збитки громаді, за попередніми оцінками, становлять близько 390 тис. грн.
Також відомо, що суд вже обрав Олександру Озадовському запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 149 760 грн. Крім того, його відсторонено від посади до 6 квітня 2026 року.
Обом фігурантам справи інкримінують, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.4 ст.191 КК України) та несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах (ч.3 ст.362 КК України). За цими статтями підозрюваним загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.