Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожая
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Суд определил залог и отстранил от должности фигурантов дела о незаконном присвоении школьного стадиона в Киевской области

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Суд избрал меру пресечения в виде залога для кадастрового регистратора, подозреваемого в незаконном изменении данных в Госземкадастре. Он отстранен от должности за присвоение части школьного стадиона в селе Томиловка.

Суд определил залог и отстранил от должности фигурантов дела о незаконном присвоении школьного стадиона в Киевской области

Суд избрал меру пресечения в виде залога для государственного кадастрового регистратора, которого подозревают в незаконном изменении данных в Государственном земельном кадастре и присвоении части школьного стадиона в селе Томиловка Белоцерковского района Киевской области. По решению суда фигурант дела отстранен от занимаемой должности, сообщает УНН.

Как установили правоохранители, государственный кадастровый регистратор действовал в сговоре с главой Белоцерковского горрайонного управления Госгеокадастра. Они внесли изменения в автоматизированные системы Государственного земельного кадастра, в частности скорректировали координаты границ земельного участка. По информации редакции, речь идет об Оксане Ястреб и ее подчиненном Александре Озадовском.

В результате часть земли коммунальной собственности – фрагмент школьного стадиона в центре села Томиловка – фактически присоединили к частному участку. В дальнейшем эту территорию использовали для строительства ангара для сельскохозяйственной техники. Речь идет примерно о 0,16 гектара земли. Убытки общине, по предварительным оценкам, составляют около 390 тыс. грн.

Также известно, что суд уже избрал Александру Озадовскому меру пресечения в виде залога в размере 149 760 грн. Кроме того, он отстранен от должности до 6 апреля 2026 года.

Обоим фигурантам дела инкриминируют присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.4 ст.191 УК Украины) и несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах (ч.3 ст.362 УК Украины). По этим статьям подозреваемым грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Лилия Подоляк

