Суд определил залог и отстранил от должности фигурантов дела о незаконном присвоении школьного стадиона в Киевской области
Киев • УНН
Суд избрал меру пресечения в виде залога для государственного кадастрового регистратора, которого подозревают в незаконном изменении данных в Государственном земельном кадастре и присвоении части школьного стадиона в селе Томиловка Белоцерковского района Киевской области. По решению суда фигурант дела отстранен от занимаемой должности, сообщает УНН.
Как установили правоохранители, государственный кадастровый регистратор действовал в сговоре с главой Белоцерковского горрайонного управления Госгеокадастра. Они внесли изменения в автоматизированные системы Государственного земельного кадастра, в частности скорректировали координаты границ земельного участка. По информации редакции, речь идет об Оксане Ястреб и ее подчиненном Александре Озадовском.
В результате часть земли коммунальной собственности – фрагмент школьного стадиона в центре села Томиловка – фактически присоединили к частному участку. В дальнейшем эту территорию использовали для строительства ангара для сельскохозяйственной техники. Речь идет примерно о 0,16 гектара земли. Убытки общине, по предварительным оценкам, составляют около 390 тыс. грн.
Также известно, что суд уже избрал Александру Озадовскому меру пресечения в виде залога в размере 149 760 грн. Кроме того, он отстранен от должности до 6 апреля 2026 года.
Обоим фигурантам дела инкриминируют присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.4 ст.191 УК Украины) и несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах (ч.3 ст.362 УК Украины). По этим статьям подозреваемым грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.