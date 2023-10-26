Суд визнав, що УПЦ МП незаконно користується майном Єлецького монастиря
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. УПЦ МП незаконно і без будь-якої правої підстави користується майна Єлецького монастиря. Таке рішення прийняв Господарський суд Чернігівської області, погодившись з позицією Міністерства культури та інформаційної політики України, передає УНН.
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Господарський суд Чернігівської області прийняв рішення за позовом Управління Чернігівської єпархії Української православної церкви до Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів Стародавній». Згідно судового рішення УПЦ МП незаконно користується майном Єлецького монастиря.
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«Суд прийняв рішення за позовом Управління Чернігівської єпархії Української православної церкви до Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів Стародавній», яким відмовлено в задоволенні позовних вимог щодо визнання договору поновленим» - суд погодився з позицією Міністерства культури та інформаційної політики України, що договір про строкове спільне безоплатне користування комплексом споруд від 2016 року не вважається поновленим.
Таким чином, «з 15 вересня 2021 року і по даний час Управління Чернігівської єпархії УПЦ незаконно і без будь-якої правої підстави користується державним майном», - зазначають у МКІП.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у Чернігові почала працювати державна комісія з приймання-передачі державного майна Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» у власність держави від тимчасових користувачів.