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Суд визнав, що УПЦ МП незаконно користується майном Єлецького монастиря

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. УПЦ МП незаконно і без будь-якої правої підстави користується майна Єлецького монастиря. Таке рішення прийняв Господарський суд Чернігівської області, погодившись з позицією Міністерства культури та інформаційної політики України, передає УНН.

Суд визнав, що УПЦ МП незаконно користується майном Єлецького монастиря

Деталі

Господарський суд Чернігівської області прийняв рішення за позовом Управління Чернігівської єпархії Української православної церкви до Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів Стародавній». Згідно судового рішення УПЦ МП незаконно користується майном Єлецького монастиря.

Цитата

«Суд прийняв рішення за позовом Управління Чернігівської єпархії Української православної церкви до Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів Стародавній», яким відмовлено в задоволенні позовних вимог щодо визнання договору поновленим» - суд погодився з позицією Міністерства культури та інформаційної політики України, що договір про строкове спільне безоплатне користування комплексом споруд від 2016 року не вважається поновленим.

Таким чином, «з 15 вересня 2021 року і по даний час Управління Чернігівської єпархії УПЦ незаконно і без будь-якої правої підстави користується державним майном», - зазначають у МКІП.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Чернігові почала працювати державна комісія з приймання-передачі державного майна Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» у власність держави від тимчасових користувачів.

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