Суд признал, что УПЦ МП незаконно пользуется имуществом Елецкого монастыря

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Хозяйственный суд Черниговской области принял решение по иску Управления Черниговской епархии Украинской православной церкви к Национальному архитектурно-историческому заповеднику «Чернигов Древний». Согласно судебному решению УПЦ МП незаконно пользуется имуществом Елецкого монастыря.

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«Суд принял решение по иску Управления Черниговской епархии Украинской православной церкви к Национальному архитектурно-историческому заповеднику «Чернигов Древний», которым отказано в удовлетворении исковых требований по признанию договора возобновленным» - суд согласился с позицией Министерства культуры и информационной политики Украины совместное безвозмездное использование комплекса сооружений от 2016 года не считается восстановленным.

Таким образом, «с 15 сентября 2021 года и по настоящее время Управление Черниговской епархии УПЦ незаконно и без каких-либо правых оснований пользуется государственным имуществом», - отмечают в МКИП.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Чернигове начала работу государственная комиссия по приемке-передаче государственного имущества Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» в собственность государства от временных пользователей.