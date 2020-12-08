Суд в США тимчасово заборонив владі обмежувати роботу TikTok

Глава Білого в серпні своїми указами заборонив транзакції з компаніями ByteDance (власником TikTok) і Tencent (власник месенджера WeChat) в Сполучених Штатах. Трамп обгрунтував свою позицію міркуваннями національної безпеки. Офіційний Вашингтон хоче з’ясувати, чи передає сервіс зібрані дані владі КНР. Представники TikTok неодноразово відкидали подібні припущення.

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У вересні президент схвалив продаж 20-процентної частки в TikTok американським компаніям Oracle і Walmart. В кінці того ж місяця суд у Вашингтоні заблокував заборону Трампа на скачування сервісу в Сполучених Штатах за лічені години до його вступу в силу.

Передбачалося, що міністерство торгівлі США з 12 листопада введе обмеження, якщо китайська сторона відмовиться від продажу американського сегменту TikTok. Заходи фактично зробили б неможливою роботу сервісу в країні. Пізніше термін їх введення був зрушений на 4 грудня. А в грудні стало відомо, що Сполучені Штати вирішили не продовжувати термін продажу американського сегменту TikTok.