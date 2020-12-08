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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 13440 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 73308 просмотра

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105617 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 110334 просмотра

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Суд в США временно запретил властям ограничивать работу TikTok

Суд в США временно запретил властям ограничивать работу TikTok

Киев  •  УНН

 • 10808 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Суд округа Колумбия запретил властям США ограничивать работу онлайн-сервиса для создания и обмена видео TikTok в стране. Запрет действует на время рассмотрения дела в суде, говорится в решении, обнародованном в понедельник, 7 декабря. Судья признал, что в давлении администрации президента Дональда Трампа на владельца сервиса нет юридических оснований, передает УНН.

Глава Белого в августе своими указами запретил транзакции с компаниями ByteDance (владельцем TikTok) и Tencent (владелец мессенджера WeChat) в Соединенных Штатах. Трамп обосновал свою позицию соображениями национальной безопасности. Официальный Вашингтон хочет выяснить, передает ли сервис собранные данные властям КНР. Представители TikTok неоднократно отвергали подобные предположения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай ответил США за санкции в отношении TikTok и WeChat

В сентябре президент одобрил продажу 20-процентной доли в TikTok американским компаниям Oracle и Walmart. В конце того же месяца суд в Вашингтоне заблокировал запрет Трампа на скачивание сервиса в Соединенных Штатах за считанные часы до его вступления в силу.

Предполагалось, что министерство торговли США с 12 ноября введет ограничения, если китайская сторона откажется от продажи американского сегмента TikTok. Мероприятия фактически сделали невозможной работу сервиса в стране. Позже срок их введения был сдвинут на 4 декабря. А в декабре стало известно, что Соединенные Штаты решили не продлевать срок продажи американского сегмента TikTok.

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