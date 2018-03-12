Суд в Одесі взяв під варту фігуранта справи "2 травня"
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід щодо фігуранта справи 2 травня. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Київського районного суду м.Одеси.
Громадянин Російської Федерації Євген Мефьодов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.14, ч.1 ст.294 КК України.
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На підготовчому засіданні прокурор заявив клопотання про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, посилаючись на те, що чоловік обвинувачується в скоєнні тяжких злочинів, є громадянином іншої держави та може переховуватись від суду, аби уникнути правосуддя. Захисник клопотав про обрання більш м’якого запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
“Розглянувши клопотання, суд взяв обвинуваченого під варту, зазначивши, що обрання такого запобіжного заходу є обґрунтованим, оскільки ризики не знизились та не відпали. Крім того суд повідомив, що чоловік обвинувачується у вчиненні злочину, за яким за законом передбачена можливість єдиного виду запобіжного заходу — тримання під вартою”, — йдеться у повідомленні.