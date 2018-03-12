Суд в Одессе под стражу фигуранта дела "2 мая"
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в отношении фигуранта дела 2 мая. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Одессы.
Гражданин Российской Федерации Евгений Мефедов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.14, ч.1 ст.294 УК Украины.
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На подготовительном заседании прокурор заявил ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней, ссылаясь на то, что человек обвиняется в совершении тяжких преступлений, является гражданином другого государства и может скрываться от суда, чтобы избежать правосудия. Защитник ходатайствовал об избрании более мягкой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
"Рассмотрев ходатайство, суд принял обвиняемого под стражу, отметив, что избрание такой меры пресечения является обоснованным, поскольку риски не снизились и не отпали. Кроме того, суд сообщил, что мужчина обвиняется в совершении преступления, которым по закону предусмотрена возможность единого вида меры пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении.