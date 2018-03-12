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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 43457 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 56856 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 60333 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 102789 просмотра

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Суд в Одессе под стражу фигуранта дела "2 мая"

Суд в Одессе под стражу фигуранта дела "2 мая"

Киев  •  УНН

 • 7630 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в отношении фигуранта дела 2 мая. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Одессы.

Гражданин Российской Федерации Евгений Мефедов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.14, ч.1 ст.294 УК Украины.

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На подготовительном заседании прокурор заявил ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней, ссылаясь на то, что человек обвиняется в совершении тяжких преступлений, является гражданином другого государства и может скрываться от суда, чтобы избежать правосудия. Защитник ходатайствовал об избрании более мягкой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Рассмотрев ходатайство, суд принял обвиняемого под стражу, отметив, что избрание такой меры пресечения является обоснованным, поскольку риски не снизились и не отпали. Кроме того, суд сообщил, что мужчина обвиняется в совершении преступления, которым по закону предусмотрена возможность единого вида меры пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении.

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