Суд в Італії продовжить розгляд справи Марківа 24 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Суд італійського міста Павія у п'ятницю, 24 травня, проведе чергове засідання у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У п'ятницю, 24 травня 2019 року, в суді міста Павії відбудеться чотирнадцяте засідання у справі Віталія Марківа", - повідомив він.
З його слів, очікується, що на цьому засіданні суддя ухвалить рішення з питань, піднятих захистом і щодо яких суд взяв час на роздуми (проведення слідчого експерименту, огляд місця трагедії та інші).
"Залежно від рішення суду та готовності сторони обвинувачення, цього дня можливий фінальний виступ прокурора, з формулюванням та обґрунтування обвинувачення, або ж можуть бути призначені додаткові слідчі дії", - вказав Городецький.
Також він зауважив, що 24 травня виповнюється п'ята річниця з дня загибелі Андреа Роккеллі. "Висловлюю мої співчуття родині Андреа і сподіваюся, що колись ми всі дізнаємося про справжні обставини його загибелі. Вірю, що нашим спільним бажанням є не засудити невинну людину, а встановити істину у цій справі", - додав голова товариства.
Нагадаємо, у справі Марківа в італійському суді дав свідчення в.о. командувача Нацгвардії.
29-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України й Італії перебуває під вартою в італійській в’язниці за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Його арештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі та Андрія Миронова, його російського напарника.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що італійського журналіста Рокеллі вбили сепаратисти, а не нацгвардієць.