Суд в Италии продолжит рассмотрение дела Маркива 24 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Суд итальянского города Павия в пятницу, 24 мая, проведет очередное заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В пятницу, 24 мая 2019 года, в суде города Павии состоится четырнадцатое заседание по делу Виталия Маркива", - сообщил он.
По его словам, ожидается, что на этом заседании судья примет решения по вопросам, поднятым защитой и в отношении которых суд взял время на размышления (проведение следственного эксперимента, осмотр места трагедии и другие).
"В зависимости от решения суда и готовности стороны обвинения, в этот день возможно финальное выступление прокурора, с формулировкой и обоснованием обвинения, или же могут быть назначены дополнительные следственные действия", - отметил Городецкий.
Также он отметил, что 24 мая исполняется пятая годовщина со дня гибели Андреа Роккелли. "Выражаю мои соболезнования семье Андреа и надеюсь, что когда-то мы все узнаем об истинных обстоятельствах его гибели. Верю, что нашим общим желанием является не осудить невинного человека, а установить истину в этом деле", - добавил председатель общества.
Напомним, по делу Маркива в итальянском суде дал показания и.о. командующего Нацгвардии.
29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в итальянской тюрьме по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Его арестовали 30 июня 2017 года в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Андрея Миронова, его российского напарника.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что итальянского журналиста Рокелле убили сепаратисты, а не нацгвардеец.