Суд у Єгипті скасував довічне ув'язнення екс-президенту М.Мурсі

“Касаційний суд Єгипту скасував вирок до довічного ув’язнення для колишнього президента країни Мохаммеда Мурсі і призначив повторне розгляд”, — йдеться у повідомленні.

М.Мурсі був засуджений до смертної кари у кримінальній справі про участь в масових заворушеннях і організації втечі ув’язнених під час повстання в 2011 році, яке призвело до повалення режиму Хосні Мубарака. Втеча супроводжувався вбивствами поліцейських і співробітників тюремної охорони.

Зазначається, що ще один винесений М.Мурсі вирок — до 20 років в’язниці у справі про кровопролиття біля президентського палацу в 2012 році — залишається в силі.

Всього стосовно екс-президента Єгипту, який перебуває в ув’язненні з моменту його повалення в липні 2013 року, було порушено чотири кримінальні справи.

У 2012 році після повалення Хосні Мубарака М.Мурсі переміг на виборах президента країни, ставши першим демократично обраним президентом в історії Єгипту. Через рік він був зміщений з поста в результаті військового перевороту.

З часу повалення уряду М.Мурсі члени руху “Брати-мусульмани” і інші його прихильники зазнали переслідувань.

Новий військовий уряд Єгипту оголосив “Братів-мусульман” терористичною організацією, а діяльність руху визнали забороненою.

Єгипетські суди за короткий час засудили сотні прихильників М.Мурсі до смертної кари. Правозахисники критикували єгипетську судову систему і сумнівалися в справедливості вироків.

Як повідомляв УНН, 15 листопада Касаційний суд Єгипту скасував смертний вирок колишньому президенту країни Мохаммеду Мурсі.