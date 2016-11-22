Суд в Египте отменил пожизненное заключение экс-президенту М.Мурси
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Кассационный суд Египта отменил пожизненное заключение для бывшего президента страны Мохаммеда Мурси, передает УНН со ссылкой на BBC.
"Кассационный суд Египта отменил приговор к пожизненному заключению для бывшего президента страны Мохаммеда Мурси и назначил повторное рассмотрение", - говорится в сообщении.
М.Мурси был приговорен к смертной казни по уголовному делу об участии в массовых беспорядках и организации побега заключенных во время восстания в 2011 году, которое привело к свержению режима Хосни Мубарака. Побег сопровождался убийствами полицейских и сотрудников тюремной охраны.
Отмечается, что еще один вынесенный М.Мурси приговор - до 20 лет тюрьмы по делу о кровопролитии у президентского дворца в 2012 году - остается в силе.
Всего в отношении экс-президента Египта, находящегося в заключении с момента его свержения в июле 2013 года, было возбуждено четыре уголовных дела.
В 2012 году после свержения Хосни Мубарака М.Мурси победил на выборах президента страны, став первым демократически избранным президентом в истории Египта. Через год он был смещен с поста в результате военного переворота.
С момента свержения правительства М.Мурси члены движения "Братья-мусульмане" и другие его сторонники подверглись преследованиям.
Новое военное правительство Египта объявило "Братьев-мусульман" террористической организацией, а деятельность движения признали запрещенной.
Египетские суды за короткое время приговорили сотни сторонников М.Мурси к смертной казни. Правозащитники критиковали египетскую судебную систему и сомневались в справедливости приговоров.
Как сообщал УНН, 15 ноября Кассационный суд Египта отменил смертный приговор бывшему президенту страны Мохаммеду Мурси.