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Суд в Египте отменил пожизненное заключение экс-президенту М.Мурси

Киев • УНН

 • 9170 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Кассационный суд Египта отменил пожизненное заключение для бывшего президента страны Мохаммеда Мурси, передает УНН со ссылкой на BBC.

Суд в Египте отменил пожизненное заключение экс-президенту М.Мурси

"Кассационный суд Египта отменил приговор к пожизненному заключению для бывшего президента страны Мохаммеда Мурси и назначил повторное рассмотрение", - говорится в сообщении.

М.Мурси был приговорен к смертной казни по уголовному делу об участии в массовых беспорядках и организации побега заключенных во время восстания в 2011 году, которое привело к свержению режима Хосни Мубарака. Побег сопровождался убийствами полицейских и сотрудников тюремной охраны.

Отмечается, что еще один вынесенный М.Мурси приговор - до 20 лет тюрьмы по делу о кровопролитии у президентского дворца в 2012 году - остается в силе.

Всего в отношении экс-президента Египта, находящегося в заключении с момента его свержения в июле 2013 года, было возбуждено четыре уголовных дела.

В 2012 году после свержения Хосни Мубарака М.Мурси победил на выборах президента страны, став первым демократически избранным президентом в истории Египта. Через год он был смещен с поста в результате военного переворота.

С момента свержения правительства М.Мурси члены движения "Братья-мусульмане" и другие его сторонники подверглись преследованиям.

Новое военное правительство Египта объявило "Братьев-мусульман" террористической организацией, а деятельность движения признали запрещенной.

Египетские суды за короткое время приговорили сотни сторонников М.Мурси к смертной казни. Правозащитники критиковали египетскую судебную систему и сомневались в справедливости приговоров.

Как сообщал УНН, 15 ноября Кассационный суд Египта отменил смертный приговор бывшему президенту страны Мохаммеду Мурси.

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