Суд у Єгипті скасував смертний вирок екс-президенту М.Мурсі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Касаційний суд Єгипту скасував смертний вирок колишньому президенту країни Мохаммеду Мурсі. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
М.Мурсі був засуджений до смертної кари у кримінальній справі про участь в масових заворушеннях і організації втечі ув’язнених під час повстання в 2011 році, яке призвело до повалення режиму Хосні Мубарака. Втеча супроводжувався вбивствами поліцейських і співробітників тюремної охорони.
Зазначається, що це одна з чотирьох судових справ, порушених стосовно М.Мурсі, який перебуває в ув’язненні з моменту свого повалення у липні 2013 року.
За іншими звинуваченнями М.Мурсі вже був засуджений до 20 років в’язниці і до довічного ув’язнення, судовий розгляд за низкою справ триває досі.
Касаційний суд також скасував смертні вироки ще п’ятьом активістам руху “Брати-мусульмани”, лідером якого був М.Мурсі.
Зазначимо, М.Мурсі став першим президентом Єгипту, який виграв демократичні вибори. Згодом він втратив популярність серед населення через спроби розширити повноваження.
У 2013 році військові усунули його від влади. Рух “Брати-мусульмани” було заборонено і оголошено терористичним.