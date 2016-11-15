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Суд в Египте отменил смертный приговор экс-президенту М.Мурси

Суд в Египте отменил смертный приговор экс-президенту М.Мурси

Киев • УНН

 • 9393 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Кассационный суд Египта отменил смертный приговор бывшему президенту страны Мохаммеду Мурси. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

М.Мурси был приговорен к смертной казни по уголовному делу об участии в массовых беспорядках и организации побега заключенных во время восстания в 2011 году, которое привело к свержению режима Хосни Мубарака. Побег сопровождался убийствами полицейских и сотрудников тюремной охраны.

Отмечается, что это одно из четырех судебных дел, возбужденных в отношении М.Мурси, который находится в заключении с момента своего свержения в июле 2013 года.

По другим обвинениям М.Мурси уже был приговорен к 20 годам тюрьмы и к пожизненному заключению, судебное разбирательство по ряду дел продолжается.

Кассационный суд также отменил смертные приговоры еще пяти активистам движения "Братья-мусульмане", лидером которого был М.Мурси.

Отметим, М.Мурси стал первым президентом Египта, выигравшим демократические выборы. Впоследствии он потерял популярность среди населения из-за попыток расширить полномочия.

В 2013 году военные отстранили его от власти. Движение "Братья-мусульмане" было запрещено и объявлено террористическим.

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