Суд в Египте отменил смертный приговор экс-президенту М.Мурси
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Кассационный суд Египта отменил смертный приговор бывшему президенту страны Мохаммеду Мурси. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
М.Мурси был приговорен к смертной казни по уголовному делу об участии в массовых беспорядках и организации побега заключенных во время восстания в 2011 году, которое привело к свержению режима Хосни Мубарака. Побег сопровождался убийствами полицейских и сотрудников тюремной охраны.
Отмечается, что это одно из четырех судебных дел, возбужденных в отношении М.Мурси, который находится в заключении с момента своего свержения в июле 2013 года.
По другим обвинениям М.Мурси уже был приговорен к 20 годам тюрьмы и к пожизненному заключению, судебное разбирательство по ряду дел продолжается.
Кассационный суд также отменил смертные приговоры еще пяти активистам движения "Братья-мусульмане", лидером которого был М.Мурси.
Отметим, М.Мурси стал первым президентом Египта, выигравшим демократические выборы. Впоследствии он потерял популярность среди населения из-за попыток расширить полномочия.
В 2013 году военные отстранили его от власти. Движение "Братья-мусульмане" было запрещено и объявлено террористическим.