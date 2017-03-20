Суд у справі журналіста М.Семени перенесли на 3 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Залізничний районний суд Сімферополя в анексованому Росією Криму переніс на 3 квітня слухання у справі журналіста Миколи Семени, якого російська влада звинувачує у закликах до сепаратизму, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Розгляд справи по суті перенесли після того, як захист клопотав про забезпечення доступності та гласності судового процесу. Адвокат Олександр Попков попросив надати більш просторий зал, бо не всі журналісти змогли потрапити на засідання.
Перед початком слухань М.Семена заявив журналістам, що не визнає провини.
Справа стосовно М.Семени була порушена навесні минулого року. За версією звинувачення, журналіст порушив російське законодавство в статті про блокаду Криму з української сторони. Сам М.Семена наполягає, що реалізовував своє право на “свободу вираження поглядів”.
Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська федерації журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, але позитивної відповіді вони не отримали.
Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск, зокрема і на Миколу Семену.
Навесні 2016 року в Криму відбулися масові обшуки, в тому числі у незалежних журналістів. Проти журналіста Миколи Семени російські органи порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до “порушення територіальної цілісності Росії”. Йому заборонили виїзд із півострова. 66-річному журналістові загрожує п’ять років позбавлення волі.
Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерація журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, але позитивної відповіді так і не отримали.
Минулого тижня Європарламент у своїй рекомендаційній резолюції закликав Москву звільнити понад 30 громадян України, зокрема і Миколу Семену, які перебувають у в’язниці або стикаються з іншим обмеженням свободи в Росії, анексованому Криму і на частині сходу України, контрольованої проросійськими сепаратистами.