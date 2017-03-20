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Суд по делу журналиста Н.Семены перенесли на 3 апреля

Суд по делу журналиста Н.Семены перенесли на 3 апреля

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Железнодорожный районный суд Симферополя в аннексированном Россией Крыму перенес на 3 апреля слушания по делу журналиста Николая Семены, которого российские власти обвиняют в призывах к сепаратизму, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Рассмотрение дела по существу перенесли после того, как защита ходатайствовала об обеспечении доступности и гласности судебного процесса. Адвокат Александр Попков попросил предоставить более просторный зал, потому что не все журналисты смогли попасть на заседание.

Перед началом слушаний Н.Семена заявил журналистам, что не признает вины.

Дело в отношении Н.Семены возбудили весной прошлого года. По версии обвинения, журналист нарушил российское законодательство по статье о блокаде Крыма с украинской стороны. Сам Н.Семена настаивает, что реализовывал свое право на "свободу слова".

Защита Николая Семены, Международная и Европейская федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, но положительного ответа они не получили.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление, в том числе и на Николая Семену.

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе у независимых журналистов. Против журналиста Николая Семены российские органы возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к "нарушению территориальной целостности России". Ему запретили выезд с полуострова. 66-летнему журналисту грозит пять лет лишения свободы.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, но положительного ответа так и не получили.

На прошлой неделе Европарламент в своей рекомендательной резолюции призвал Москву освободить более 30 граждан Украины, в том числе и Николая Семену, которые находятся в тюрьме или сталкиваются с другим ограничением свободы в России, аннексированном Крыму и на части востока Украины, контролируемой пророссийскими сепаратистами.

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