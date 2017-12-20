Суд у справі про держзраду Януковича оголосив перерву до 27 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Оболонский районний суд Києва сьогодні вимушений був оголосити перерву до 27 грудня в судовому засіданні у справі за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича через неявку його адвокатів, передає кореспондент УНН.
На початку судового засідання головуючий у судовій колегії суддя Владислав Дев'ятко поінформував учасників процесу, що до суду надійшов лист від адвокатів Януковича Віталія Сердюка, Ігора Федоренка та Адріани Фозекош, в якому вони інформують суд, що будуть відсутні на засіданнях 20 і 21 грудня через відрядження до Російської Федерації.
У свою чергу, сторона обвинувачення назвала такий вчинок адвокатів прямим і умисним зривом судового засідання з метою затягування часу, оскільки про день, дату та час засідання вони були поінформовані заздалегідь, і просила суд розпорядитися про надання Януковичу безоплатного адвоката від Центру надання безкоштовних юридичних послуг.
Крім того, прокурори зазначили, що сьогодні і завтра планувався допит народних депутатів Мамчура та Сенченка, а також військових, які несли службу на початку 2014 року в Криму.
“У зв язку з неявкою сторони захисту — вони не зовсім коректно поступили, оскільки могли своє відрядження спланувати заздалегідь... суд вимушений оголосити перерву до 10.00 27 грудня”, — сказав Дев’ятко.
Як повідомляв УНН, 11 грудня Оболонський районний суд Києва допитав як свідків сторони обвинувачення екс-прем’єра Арсенія Яценюка та голову МВС Арсена Авакова у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього президента Віктора Януковича.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.