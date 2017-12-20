Суд у справі про держзраду Януковича оголосив перерву до 27 грудня

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Оболонский районний суд Києва сьогодні вимушений був оголосити перерву до 27 грудня в судовому засіданні у справі за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича через неявку його адвокатів, передає кореспондент УНН.