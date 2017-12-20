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Суд по делу о госизмене Януковича объявил перерыв до 27 декабря

Суд по делу о госизмене Януковича объявил перерыв до 27 декабря

Киев  •  УНН

 • 9378 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева сегодня вынужден был объявить перерыв до 27 декабря в судебном заседании по делу по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича из-за неявки его адвокатов, передает корреспондент УНН.

В начале судебного заседания председательствующий в судебном коллегии судья Владислав Девятко проинформировал участников процесса, что в суд поступило письмо от адвокатов Януковича Виталия Сердюка, Игоря Федоренко и Адрианы Фозекош, в котором они информируют суд, будут отсутствовать на заседаниях 20 и 21 декабря из-за командировки в Российской Федерации.

В свою очередь, сторона обвинения назвала такой поступок адвокатов прямым и умышленным срывом судебного заседания с целью затягивания времени, поскольку о дне, дате и времени заседания они были проинформированы заранее, и просила суд распорядиться о предоставлении Януковичу бесплатного адвоката от Центра предоставления бесплатных юридических услуг.

Кроме того, прокуроры отметили, что сегодня и завтра планировался допрос народных депутатов Мамчура и Сенченко, а также военных, которые несли службу в начале 2014 года в Крыму.

"В связи с неявкой стороны защиты - они не совсем корректно поступили, поскольку могли свою командировку спланировать заранее, суд вынужден объявить перерыв до 10.00 27 декабря", - сказал Девятко.

Как сообщал УНН 11 декабря районный суд Киева допросил в качестве свидетелей стороны обвинения экс-премьера Арсения Яценюка и главу МВД Арсена Авакова в уголовном производстве по обвинению бывшего президента Виктора Януковича.

Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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