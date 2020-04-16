Суд у справі футбольних полів не знайшов підстав підтримати позицію прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Завод із виробництва штучного футбольного покриття "ФФУ Продакшн" виграв апеляцію у справі будівництва футбольних майданчиків. Суд другої інстанції, як і першої, визнав аргументи прокурора недостатніми для застосування застави до директора заводу, передає УНН з посиланням на повідомлення підприємства у Facebook.
“Вітаємо команду юристів „ФФУ Продакшн“ і нашого директора з черговою судовою перемогою у справі будівництва футбольних майданчиків.
Попри спроби сумновідомого прокурора Ковальова, який відчайдушно й безуспішно, просуває свої фальсифіковані (наше переконання) матеріали провадження в судових кабінетах, Феміда сьогодні стала на бік правосуддя”, — сказано у дописі.
Суд знову відмовився застосовувати до директора “ФФУ Продакшн” будь-які санкції та матеріальні стягнення, наголошують у “ФФУ Продакшн” і додають, що прокурор просив аж майже 100 млн грн застави.
Причину відмови суддів у задоволенні клопотання прокуратури підприємство вбачає у тому, що матеріали провадження “замовні та фальсифіковані”.
“...фальсифікацію кримінального провадження щодо будівництва міні-майданчиків „ФФУ Продакшн“ доводять 4 незалежні експертизи та встановлена економія бюджетних коштів столиці за наслідками реалізації проекту у розмірі 12 млн грн”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними “ФФУ Продакшн”, прокурор у справі будівництва футбольних міні-полів прорахувався зі “збитками” на понад 2 млн грн.