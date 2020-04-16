Суд у справі футбольних полів не знайшов підстав підтримати позицію прокуратури

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Завод із виробництва штучного футбольного покриття "ФФУ Продакшн" виграв апеляцію у справі будівництва футбольних майданчиків. Суд другої інстанції, як і першої, визнав аргументи прокурора недостатніми для застосування застави до директора заводу, передає УНН з посиланням на повідомлення підприємства у Facebook.