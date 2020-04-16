Суд по делу футбольных полей не нашел оснований поддержать позицию прокуратуры
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Завод по производству искусственного футбольного покрытия "ФФУ Продакшн" выиграл апелляцию по делу строительства футбольных площадок. Суд второй инстанции, как и первой, счел доводы прокурора недостаточными для применения залога к директору завода, передает УНН со ссылкой на сообщение предприятия в Facebook.
"Поздравляем команду юристов "ФФУ Продакшн" и нашего директора с очередной судебной победой в деле строительства футбольных площадок.
Несмотря на попытки печально известного прокурора Ковалева, который отчаянно и безуспешно, продвигает свои фальсифицированные (по нашему убеждению) материалы производства в судебных кабинетах, Фемида сегодня стала на сторону правосудия", - говорится в посте.
Суд вновь отказался применять к директору "ФФУ Продакшн" любые санкции и материальные взыскания, отмечают в "ФФУ Продакшн" и добавляют, что прокурор просил почти 100 млн грн залога.
Причину отказа судей в удовлетворении ходатайства прокуратуры предприятие видит в том, что материалы производства "заказные и фальсифицированные".
"... фальсификацию уголовного производства по строительству мини-площадок "ФФУ Продакшн" доказывают 4 независимые экспертизы и установленная экономия бюджетных средств столицы по результатам реализации проекта в размере 12 млн грн", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным "ФФУ Продакшн", прокурор в деле строительства футбольных мини-полей просчитался с "убытками" на более чем 2 млн грн.