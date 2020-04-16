Суд по делу футбольных полей не нашел оснований поддержать позицию прокуратуры

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Завод по производству искусственного футбольного покрытия "ФФУ Продакшн" выиграл апелляцию по делу строительства футбольных площадок. Суд второй инстанции, как и первой, счел доводы прокурора недостаточными для применения залога к директору завода, передает УНН со ссылкой на сообщение предприятия в Facebook.