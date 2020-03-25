Прокурор прорахувався зі "збитками" у справі футбольних полів на понад 2 млн грн - "ФФУ Продакшн"

ukru
20 березня, 16:58 • 77006 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 150243 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 247456 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 249374 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 247879 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230946 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 200452 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185875 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146131 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150223 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.5 м/с
66 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

20 березня, 17:24 • 18958 перегляди
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 18905 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 33979 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 32504 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 21079 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 247454 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 249372 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 247877 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230946 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 200452 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 79071 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 26665 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140225 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153829 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113202 перегляди
Актуальне
Прокурор прорахувався зі "збитками" у справі футбольних полів на понад 2 млн грн - "ФФУ Продакшн"

Прокурор прорахувався зі "збитками" у справі футбольних полів на понад 2 млн грн - "ФФУ Продакшн"

Київ • УНН

 • 13448 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Справи про "будівництво футбольних майданчиків" розслідують і НАБУ, і Нацполіція вже майже два роки. За цей час єдиного органу досудового розслідування визначити так і не змогли. А проведені у вказаних провадженнях чотири експертизи засвідчили відсутність будь-якого криміналу в діях ТОВ "ФФУ Продакшн". Про це йдеться у заяві підприємства, що опублікована на офіційній Facebook-сторінці, передає УНН.

"Натомість, у справі Нацполіції (через понад рік слідства) терміново з'являється цікава вже п'ята експертиза від приватної "контори", яка і лягає в основу претензій.

Там йдеться про нібито завдання збитків державі у розмірі 9,4 млн грн на будівництві спортивних майданчиків у Києві. І тут же поряд лежать доказові документи від Замовника послуг у "ФФУ Продакшн", які, навпаки, вказують на економію бюджетних коштів столиці у розмірі 12 млн грн на нашому спільному проекті", - йдеться у дописі.

Та навіть, якщо врахувати експертизу від приватної фірми, яку ТОВ "ФФУ Продакшн" буде оскаржувати, то все одно збитків державному бюджету немає, наголошує завод.

"Тож, навіть, якщо і врахувати експертизу від приватної фірми (виникла нізвідки, буде оскаржена), все одно, виходить, що економія поглинає міфічні "збитки", і "ФФУ Продакшн" щонайменше, але все ж не дозволило Замовнику переплатити марно 2,6 млн грн!" - йдеться в заяві.

Закиди на свою адресу підприємство називає необґрунтованими та замовними.

"Нам відомі імена та прізвища усіх прискорювачів цього беззаконня. Тож, прогнозуємо вироки за фальсифікацію "футбольної справи" у недалекому майбутньому. Привіт прокурору Ковальову", - сказано в дописі.

На підприємстві зауважили, що їх директор Андрій Бондаренко - член комісії з адміністративних питань УЕФА і керівник місцевого оргкомітету з проведення фіналу ЛЧ УЄФА 2017/2018 в м. Києві, який визнаний "одним із найпрофесійніших футбольних менеджерів нашої держави".

Нагадаємо, у САП нещодавно заявили, що за більш ніж півтора роки слідства у справі за фактом будівництва футбольних міні-полів (за підсумками проведення слідчих дій та експертиз) достатності підстав для вручення комусь підозри встановлено так і не було. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоСпорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.30
Bitcoin
$84,775.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,043.92
Ethereum
$1,994.33