Прокурор прорахувався зі "збитками" у справі футбольних полів на понад 2 млн грн - "ФФУ Продакшн"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Справи про "будівництво футбольних майданчиків" розслідують і НАБУ, і Нацполіція вже майже два роки. За цей час єдиного органу досудового розслідування визначити так і не змогли. А проведені у вказаних провадженнях чотири експертизи засвідчили відсутність будь-якого криміналу в діях ТОВ "ФФУ Продакшн". Про це йдеться у заяві підприємства, що опублікована на офіційній Facebook-сторінці, передає УНН.
"Натомість, у справі Нацполіції (через понад рік слідства) терміново з'являється цікава вже п'ята експертиза від приватної "контори", яка і лягає в основу претензій.
Там йдеться про нібито завдання збитків державі у розмірі 9,4 млн грн на будівництві спортивних майданчиків у Києві. І тут же поряд лежать доказові документи від Замовника послуг у "ФФУ Продакшн", які, навпаки, вказують на економію бюджетних коштів столиці у розмірі 12 млн грн на нашому спільному проекті", - йдеться у дописі.
Та навіть, якщо врахувати експертизу від приватної фірми, яку ТОВ "ФФУ Продакшн" буде оскаржувати, то все одно збитків державному бюджету немає, наголошує завод.
"Тож, навіть, якщо і врахувати експертизу від приватної фірми (виникла нізвідки, буде оскаржена), все одно, виходить, що економія поглинає міфічні "збитки", і "ФФУ Продакшн" щонайменше, але все ж не дозволило Замовнику переплатити марно 2,6 млн грн!" - йдеться в заяві.
Закиди на свою адресу підприємство називає необґрунтованими та замовними.
"Нам відомі імена та прізвища усіх прискорювачів цього беззаконня. Тож, прогнозуємо вироки за фальсифікацію "футбольної справи" у недалекому майбутньому. Привіт прокурору Ковальову", - сказано в дописі.
На підприємстві зауважили, що їх директор Андрій Бондаренко - член комісії з адміністративних питань УЕФА і керівник місцевого оргкомітету з проведення фіналу ЛЧ УЄФА 2017/2018 в м. Києві, який визнаний "одним із найпрофесійніших футбольних менеджерів нашої держави".
Нагадаємо, у САП нещодавно заявили, що за більш ніж півтора роки слідства у справі за фактом будівництва футбольних міні-полів (за підсумками проведення слідчих дій та експертиз) достатності підстав для вручення комусь підозри встановлено так і не було.