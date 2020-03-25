Прокурор прорахувався зі "збитками" у справі футбольних полів на понад 2 млн грн - "ФФУ Продакшн"

КИЇВ. 25 березня. УНН. Справи про "будівництво футбольних майданчиків" розслідують і НАБУ, і Нацполіція вже майже два роки. За цей час єдиного органу досудового розслідування визначити так і не змогли. А проведені у вказаних провадженнях чотири експертизи засвідчили відсутність будь-якого криміналу в діях ТОВ "ФФУ Продакшн". Про це йдеться у заяві підприємства, що опублікована на офіційній Facebook-сторінці, передає УНН.