Прокурор просчитался с "убытками" по делу футбольных полей на более чем 2 млн грн - "ФФУ Продакшн"

"Вместе с тем, в деле Нацполиции (через более года следствия) срочно появляется интересная уже пятая экспертиза от частной "конторы", которая и ложится в основу претензий.

Там говорится о якобы нанесении ущерба государству в размере 9,4 млн грн на строительстве спортивных площадок в Киеве. И тут же рядом лежат доказательные документы от Заказчика услуг в "ФФУ Продакшн", которые, наоборот, указывают на экономию бюджетных средств столицы в размере 12 млн грн на нашем совместном проекте", - говорится в почте.

И даже если учесть экспертизу от частной фирмы, которую ООО "ФФУ Продакшн" будет оспаривать, то все равно ущерба государственному бюджету нет, отмечает завод.

"Поэтому даже если и учесть экспертизу от частной фирмы (возникла ниоткуда, будет обжалована), все равно, получается, что экономия поглощает мифические "убытки", и "ФФУ Продакшн" по меньшей мере, но все же не позволило Заказчику переплатить бесполезно 2, 6 млн грн" - говорится в заявлении.

Упреки в свой адрес предприятие называет необоснованными и заказными.

"Нам известны имена и фамилии всех ускорителей этого беззакония. Поэтому, прогнозируем приговоры за фальсификацию "футбольного дела" в недалеком будущем. Привет прокурору Ковалеву", - говорится в заметке.

На предприятии отметили, что их директор Андрей Бондаренко - член комиссии по административным вопросам УЕФА и руководитель местного оргкомитета по проведению финала ЛЧ УЕФА 2017/2018 в г. Киеве, который признан "одним из самых футбольных менеджеров нашего государства".

Напомним, в САП недавно заявили, что за более чем полтора года следствия по делу по факту строительства футбольных мини-полей (по итогам проведения следственных действий и экспертиз) достаточности оснований для вручения кому либо подозрения установлено так и не было.