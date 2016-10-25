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Суд у Криму після перерви продовжив допит свідків у справі А.Чийгоза

Суд у Криму після перерви продовжив допит свідків у справі А.Чийгоза

Київ • УНН

 • 7060 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Підконтрольний Росії "верховний суд" Криму після перерви у засіданні продовжив допит свідків обвинувачення у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Про це повідомив адвокат Микола Полозов у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“Другий свідок звинувачення сьогодні Мамедов Каміл Мазахир. В 2014 році співробітник МВС України, зараз співробітник МВС РФ”, — повідомив адвокат.

До перерви суд допитав як свідка Петра Комова, члена так званого “народного ополчення”.

Нагадаємо, судді планують винести вирок А.Чийгозу 26 лютого.

Як повідомляв УНН, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Арешт А.Чийгоза у Криму продовжили до 8 січня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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