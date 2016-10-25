Суд в Крыму после перерыва продолжил допрос свидетелей по делу А.Чийгоза

"Второй свидетель обвинения сегодня Мамедов Камил Мазахир. В 2014 году сотрудник МВД Украины, сейчас сотрудник МВД РФ", - сообщил адвокат.

До перерыва суд допросил в качестве свидетеля Петра Комова, члена так называемого "народного ополчения".

Напомним, судьи планируют вынести приговор А.Чийгозу 26 февраля.

Как сообщал УНН, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года. Арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 января.