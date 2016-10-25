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15 марта, 19:03 • 116577 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170951 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140752 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133012 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114309 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106351 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102089 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137079 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд в Крыму после перерыва продолжил допрос свидетелей по делу А.Чийгоза

Суд в Крыму после перерыва продолжил допрос свидетелей по делу А.Чийгоза

Киев • УНН

 • 7060 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Подконтрольный России "верховный суд" Крыма после перерыва в заседании продолжил допрос свидетелей по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Второй свидетель обвинения сегодня Мамедов Камил Мазахир. В 2014 году сотрудник МВД Украины, сейчас сотрудник МВД РФ", - сообщил адвокат.

До перерыва суд допросил в качестве свидетеля Петра Комова, члена так называемого "народного ополчения".

Напомним, судьи планируют вынести приговор А.Чийгозу 26 февраля.

Как сообщал УНН, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года. Арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 января.

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