Суд продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу Януковичу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив засідання щодо повторного розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.
Так, суд продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу Януковичу.
Також суддя зробив попередження адвокатам Сердюку, Горошинському та Федоренку за їх неналежну поведінку на судовому засіданні, а саме неявку на визначений час.
Наразі суд оголосив перерву на 10 хвилин.
На засіданні присутні адвокати Януковича — Віталій Сердюк, Олександр Горошинський та Ігор Федоренко.
Як повідомлялося, 14 грудня суддя Тетяна Ільєва відмовила у відводі судді В’ячеслава Підпалого від повторного розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу Януковичу.
Нагадаємо, Януковичу виділили безкоштовного адвоката через неявку його захисників у суд.
Як повідомлялося, суд відмовив Януковичу у виступі по відеозв’язку на засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відмовив прокурорам у відводі адвоката Януковича Олександра Горошинського від участі у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.
Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.