Обрання запобіжного заходу Януковичу: суд відмовив адвокату у відводі судді
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Суддя Печерського районного суду Києва Тетяна Ільєва відмовила у відводі судді В’ячеслава Підпалого від повторного розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Про це журналісту УНН розповіли в пресслужбі суду.
“У задоволенні відводу відмовили”, — сказали в пресслужбі.
Як повідомлялося, адвокат заявив відвід судді під час обрання запобіжного заходу Януковичу.
Нагадаємо, Януковичу виділили безкоштовного адвоката через неявку його захисників у суд.
Як повідомлялося, суд відмовив Януковичу у виступі по відеозв’язку на засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.
Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.