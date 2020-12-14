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Обрання запобіжного заходу Януковичу: суд відмовив адвокату у відводі судді

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Суддя Печерського районного суду Києва Тетяна Ільєва відмовила у відводі судді В’ячеслава Підпалого від повторного розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Про це журналісту УНН розповіли в пресслужбі суду.

Обрання запобіжного заходу Януковичу: суд відмовив адвокату у відводі судді

“У задоволенні відводу відмовили”, — сказали в пресслужбі.

Як повідомлялося, адвокат заявив відвід судді під час обрання запобіжного заходу Януковичу.

Нагадаємо, Януковичу виділили безкоштовного адвоката через неявку його захисників у суд.

Як повідомлялося, суд відмовив Януковичу у виступі по відеозв’язку на засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Українські Національні Новини

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