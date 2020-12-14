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Избрание меры пресечения Януковичу: суд отказал адвокату в отводе судьи

Киев • УНН

 • 12392 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Судья Печерского районного суда Киева Татьяна Ильева отказала в отводе судьи Вячеслава Пидпалого от повторного рассмотрения ходатайства прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом журналисту УНН рассказали в пресс-службе суда.

Избрание меры пресечения Януковичу: суд отказал адвокату в отводе судьи

"В удовлетворении отвода отказали", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, адвокат заявил отвод судье при избрании меры пресечения Януковичу.

Напомним, Януковичу выделили бесплатного адвоката из-за неявки его защитников в суд.

Как сообщалось, суд отказал Януковичу в выступлении по видеосвязи на заседании относительно избрания ему меры пресечения по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил новое рассмотрение вопроса избрания меры пресечения.

Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

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