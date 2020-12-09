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Справа Майдану: суд відмовив Януковичу в участі у засіданні по відеозв'язку

Справа Майдану: суд відмовив Януковичу в участі у засіданні по відеозв'язку

Київ • УНН

 • 25282 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва відмовив експрезиденту України Віктору Януковичу у виступі по відеозв'язку в засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.

“Відмовити в задоволенні зазначеного клопотання, адже (Янукович —ред.) не позбавляється в даному випадку права доступу до правосуддя”, — сказав суддя.

Зокрема, суд оголосив перерву на три години.

Як повідомлялося, експрезидент України Віктор Янукович звернувся до Печерського районного суду Києва з проханням дозволити йому взяти участь в завтрашньому засіданні щодо повторного розгляду клопотання прокурора про обрання йому запобіжного заходу, по відеоконференції.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відмовив прокурорам у відводі адвоката Януковича — Олександра Горошинського від участі у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року та інтересу захистів експрезидента.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

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