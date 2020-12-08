Справа Майдану: Янукович хоче завтра взяти участь у засіданні суду по відеозв'язку

“Все залежить від суду, ми вимагаємо по відео участь. Особисто поки що, на жаль, немає можливості приїхати... Ми будемо робити все, щоб дозволили, щоб потерпілі могли задати питання, щоб суд міг поставити питання, прокуратура...”, — розповів Сердюк.

Також адвокат на своїй сторінці у Facebook додав, що Янукович звернувся до Печерського райсуду з вимогою забезпечити його особисту участь у процесі, як вже було зроблено у даній справі Святошинським судом у 2016 році.

“Крім того, до справи повинні бути допущені і самі потерпілі”, — зазначив він.

Нагадаємо, Сердюк заявив, що Печерський районний суд Києва у середу, 9 грудня, планує розглянути повторно клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану. Янукович хоче взяти участь у засіданні суду.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.