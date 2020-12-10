Януковичу виділили безкоштовного адвоката через неявку його захисників у суд

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. До Печерського районного суду Києва для повторного розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року, не прийшли адвокати Януковича. Його інтереси представлятиме державний адвокат, передає кореспондент УНН.

“Засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу оголошено продовженим”, — сказав суддя.

Зазначимо, що адвокати Януковича — Віталій Сердюк, Олександр Горошинський — не з’явилися на засідання. Замість них інтереси Януковича буде захищати безкоштовний адвокат.

Так, суд оголосив перерву на три години для надання можливості безкоштовному адвокату ознайомитися з матеріалами клопотання.

Як повідомлялося, суд відмовив Януковичу у виступі по відеозв’язку в засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відмовив прокурорам у відводі адвоката Януковича Олександра Горошинського від участі у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

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