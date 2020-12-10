Януковичу выделили бесплатного адвоката из-за неявки его защитников в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Печерский районный суд Киева для повторного рассмотрения ходатайства прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, не пришли адвокаты Януковича. Его интересы будет представлять государственный адвокат, передает корреспондент УНН.
"Заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Януковичу объявлено продленным", - сказал судья.
Отметим, что адвокаты Януковича - Виталий Сердюк, Александр Горошинский - не явились на заседание. Вместо них интересы Януковича будет защищать бесплатный адвокат.
Так, суд объявил перерыв на 3 часа для предоставления возможности бесплатному адвокату ознакомиться с материалами ходатайства.
Как сообщалось, суд отказал Януковичу в выступлении по видеосвязи в заседании относительно избрания ему меры пресечения по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
Напомним, Печерский районный суд Киева отказал прокурорам в отводе адвоката Януковича Александра Горошинского от участия в деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014-го во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.
Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.