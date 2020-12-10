Адвокат заявив відвід судді під час обрання запобіжного заходу Януковичу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Державний адвокат експрезидента України Віктора Януковича заявив про відвід слідчому судді Печерського районного суду Києва Вячеславу Підпалому від розгляду повторного клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.
“Слідчий суддя оголошує перерву... для вирішення питання про відвід слідчому судді”, — сказав Підпалий.
Так, безоплатний адвокат заявив про відвід судді Підпалому.
Нагадаємо, Януковичу виділили безкоштовного адвоката через неявку його захисників у суд.
Як повідомлялося, суд відмовив Януковичу у виступі по відеозв’язку в засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відмовив прокурорам у відводі адвоката Януковича — Олександра Горошинського від участі у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.
Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.