Адвокат заявил отвод судье при избрании меры пресечения Януковичу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Государственный адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича заявил об отводе следственному судье Печерского районного суда Киева Вячеславу Пидпалому от рассмотрения повторного ходатайства прокурора об избрании меры пресечения Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.
"Следственный судья объявляет перерыв ... для решения вопроса об отводе следственного судьи", - сказал Пидпалый.
Так, бесплатный адвокат заявил об отводе судьи Пидпалому.
Напомним, Януковичу выделили бесплатного адвоката из-за неявки его защитников в суд.
Как сообщалось, суд отказал Януковичу в выступлении по видеосвязи в заседании по избрании ему меры пресечения по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
Напомним, Печерский районный суд Киева отказал прокурорам в отводе адвоката Януковича - Александра Горошинского от участия в деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.
Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.