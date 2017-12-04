Суд продовжив розгляд справи про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді, передає кореспондент УНН.
На початку суд долучив до матеріалів справи копії листів адвоката В.Януковича Ігора Ляшенка до повноважних органів Російської Федерації про надання правової допомоги для узгодження з його підзахисним правової позиції, а також заяву про начебто ненадання В.Януковичу з боку обвинувачення можливості розглядати справу за участю суду присяжних.
У свою чергу суд нагадав адвокату І.Ляшенку, що свого часу його підзахисному роз'яснювалися всі його процесуальні права та можливості, але той цим скористатися відмовився.
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Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у розгляді кримінального провадження за обвинуваченням у держзраді В.Януковича до 4 грудня для того, щоб новий захисник – Ігор Ляшенко, зміг ознайомитися з матеріалами справи.
25 жовтня суд відсторонив держадвоката В.Януковича - Максима Гераська - через непрофесійність. Регіональному центру з надання безоплатної правової допомоги у Києві було доручено призначити нового захисника для обвинуваченого у держзраді екс-президента Януковича.
26 жовтня суд повідомив, що у справі про держзраду В.Януковича призначено адвоката І.Ляшенка. Це вже третій державний адвокат, якого призначили для захисту інтересів В.Януковича.