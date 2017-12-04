Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича

В начале заседания суд приобщил к материалам дела копии писем адвоката В.Януковича Игоря Ляшенко к полномочным органам Российской Федерации об оказании правовой помощи для согласования с его подзащитным правовой позиции, а также заявление о якобы непредоставлении В.Януковичу со стороны обвинения возможности рассматривать дело с участием суда присяжных.

В свою очередь суд напомнил адвокату И.Ляшенко, что в свое время его подзащитному разъяснялись все его процессуальные права и возможности, но тот этим воспользоваться отказался.

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Напомним, Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении уголовного производства по обвинению в госизмене В.Януковича до 4 декабря для того, чтобы новый защитник - Игорь Ляшенко, смог ознакомиться с материалами дела.

25 октября суд отстранил госадвоката Януковича - Максима Герасько - из-за непрофессионализма. Региональному центру по предоставлению бесплатной правовой помощи в Киеве было поручено назначить нового защитника для обвиняемого в госизмене экс-президента Януковича.

26 октября суд сообщил, что по делу о госизмене В.Януковича назначен адвокат И.Ляшенко. Это уже третий государственный адвокат, которого назначили для защиты интересов В.Януковича.