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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 2301 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича

Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича

Киев  •  УНН

 • 10987 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, передает корреспондент УНН.

В начале заседания суд приобщил к материалам дела копии писем адвоката В.Януковича Игоря Ляшенко к полномочным органам Российской Федерации об оказании правовой помощи для согласования с его подзащитным правовой позиции, а также заявление о якобы непредоставлении В.Януковичу со стороны обвинения возможности рассматривать дело с участием суда присяжных.

В свою очередь суд напомнил адвокату И.Ляшенко, что в свое время его подзащитному разъяснялись все его процессуальные права и возможности, но тот этим воспользоваться отказался.

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Напомним, Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении уголовного производства по обвинению в госизмене В.Януковича до 4 декабря для того, чтобы новый защитник - Игорь Ляшенко, смог ознакомиться с материалами дела.

25 октября суд отстранил госадвоката Януковича - Максима Герасько - из-за непрофессионализма. Региональному центру по предоставлению бесплатной правовой помощи в Киеве было поручено назначить нового защитника для обвиняемого в госизмене экс-президента Януковича.

26 октября суд сообщил, что по делу о госизмене В.Януковича назначен адвокат И.Ляшенко. Это уже третий государственный адвокат, которого назначили для защиты интересов В.Януковича.

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