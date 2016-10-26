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Суд продовжив арешт для підозрюваних у вчиненні теракту біля ВР

Суд продовжив арешт для підозрюваних у вчиненні теракту біля ВР

Київ • УНН

 • 6832 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Суд продовжив строк тримання під вартою для обвинувачених у вчиненні терористичного акту біля будівлі парламенту, внаслідок чого загинуло четверо людей та ще 144 постраждали. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.

У Шевченківському районному суді Києва відбулось підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням двох осіб, які 31.08.2015 вчинили терористичний акт біля будівлі парламенту, внаслідок якого загинуло 4 особи, а 144 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

“Суд погодився з позицією прокурора та призначив судовий розгляд на підставі обвинувального акту, задовольнивши при цьому клопотання обвинувачених про суд присяжних”, — повідомили у прес-службі.

Також судом продовжено обвинуваченим строк тримання під вартою.

Українські Національні Новини

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