Суд продовжив арешт для підозрюваних у вчиненні теракту біля ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Суд продовжив строк тримання під вартою для обвинувачених у вчиненні терористичного акту біля будівлі парламенту, внаслідок чого загинуло четверо людей та ще 144 постраждали. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
У Шевченківському районному суді Києва відбулось підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням двох осіб, які 31.08.2015 вчинили терористичний акт біля будівлі парламенту, внаслідок якого загинуло 4 особи, а 144 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
“Суд погодився з позицією прокурора та призначив судовий розгляд на підставі обвинувального акту, задовольнивши при цьому клопотання обвинувачених про суд присяжних”, — повідомили у прес-службі.
Також судом продовжено обвинуваченим строк тримання під вартою.