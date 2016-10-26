Суд продлил арест для подозреваемых в совершении теракта возле ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Суд продлил срок содержания под стражей для обвиняемых в совершении террористического акта возле здания парламента, в результате чего погибли четыре человека и еще 144 пострадали. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
В Шевченковском районном суде Киева состоялось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению двух лиц, которые 31.08.2015 осуществили террористический акт возле здания парламента, в результате которого погибли 4 человека, а 144 получили телесные повреждения различной степени тяжести.
"Суд согласился с позицией прокурора и назначил судебное разбирательство на основании обвинительного акта, удовлетворив при этом ходатайство обвиняемых о суде присяжных", - сообщили в пресс-службе.
Также судом продлен обвиняемым срок содержания под стражей.