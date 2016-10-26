Суд продлил арест для подозреваемых в совершении теракта возле ВР

В Шевченковском районном суде Киева состоялось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению двух лиц, которые 31.08.2015 осуществили террористический акт возле здания парламента, в результате которого погибли 4 человека, а 144 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"Суд согласился с позицией прокурора и назначил судебное разбирательство на основании обвинительного акта, удовлетворив при этом ходатайство обвиняемых о суде присяжных", - сообщили в пресс-службе.

Также судом продлен обвиняемым срок содержания под стражей.