Суд продлил арест для подозреваемых в совершении теракта возле ВР

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15 марта, 19:03 • 116574 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170935 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140738 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132998 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114305 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106349 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102089 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Суд продлил срок содержания под стражей для обвиняемых в совершении террористического акта возле здания парламента, в результате чего погибли четыре человека и еще 144 пострадали. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.

В Шевченковском районном суде Киева состоялось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению двух лиц, которые 31.08.2015 осуществили террористический акт возле здания парламента, в результате которого погибли 4 человека, а 144 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"Суд согласился с позицией прокурора и назначил судебное разбирательство на основании обвинительного акта, удовлетворив при этом ходатайство обвиняемых о суде присяжных", - сообщили в пресс-службе.

Также судом продлен обвиняемым срок содержания под стражей.

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