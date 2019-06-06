Суд ООН сьогодні продовжить слухання за позовом України проти РФ

КИЇВ. 6 червня. УНН. У четвер та п’ятницю, 6 та 7 червня, відбудуться останні дні слухань у Міжнародному суді ООН у нідерландському місті Гаага за позовом України проти РФ щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це раніше повідомив посол України у Нідерландах, заступник глави делегації України на засіданні Всеволод Ченцов, передає УНН.