Суд надав ДБР доступ до даних паспортів Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва дав доступ Державному бюро розслідувань до даних паспортів п’ятого президента України Петра Порошенка, які знаходяться у Міністерстві закордонних справ України. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу суду.
Так, суд задовольнив клопотання ДБР про надання слідчим тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Міністерства закордонних справ України, а саме:
• Паспортні дані службового паспорта для в'їзду в Україну та виїзду з України та всі документи, що надавалися та були складені при його оформленні та видачі;
• Паспортні дані дипломатичного паспорта громадянина України для в'їзду в Україну та виїзду з України та всі документи, що надавалися та були складені при його оформленні та видачі.
Також суд визначив строк дії ухвали протягом одного місяця.
Нагадаємо, суд дозволив ДБР перевірити доходи Порошенка за п’ять років.
Як повідомлялося, ДБР розслідує 13 справ, у яких фігурує п’ятий президент України Петро Порошенко.
Також Державне бюро розслідувань розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України колишнього президента України.