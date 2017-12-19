Суд дав понад вісім років за гратами бойовику, який воював у ДАП
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Терорист, який воював у Донецькому аеропорту проти військовослужбовців Збройних сил України, проведе за ґратами 8 років та 6 місяців. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
Прокурором під час судових слухань доведено, що у липні 2014 року чоловік, відповідно до наказу бойовиків терористичної організації "ДНР", відправився до міста Ростов-на-Дону Російської Федерації, де під командуванням інструкторів із числа військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації проходив курс навчання поводженню із зброєю та тактиці ведення бою.
У серпні того ж року він повернувся до міста Донецька, де вступив до лав батальйону "Восток" так званого "Міністерства оборони ДНР" на посаду стрілка. Отримавши військову форму та зброю, засуджений охороняв захоплені терористами об’єкти, за що отримував 360 доларів на місяць.
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У вересні-жовтні 2014 року спільник терористів брав участь у боях на території міжнародного аеропорту "Донецьк" ім. Сергія Прокоф’єва. А з жовтня 2014-го по жовтень 2015 року у складі мотострілкової бригади здійснював розвідувальний нагляд за позиціями військовослужбовців Збройних сил України у містах Кіровськ та Макіївка.
У жовтні 2015 року чоловіка затримали під час перетинання блокпосту Національної гвардії України біля села Верхньоторецьке, де при огляді його речей виявили військовий квиток "ДНР" та інші документи, що вказували на участь у терористичній організації.
Красноармійський міськрайонний суд, дослідивши всі докази у кримінальному провадженню, надані прокурором Красноармійської місцевої прокуратури, визнав громадянина винним за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та засудив до 8 років 6 місяців позбавлення волі.
Нагадаємо, агента "розвідки ЛНР" засудили до строку за гратами.