Суд дал более восьми лет за решеткой воевавшему в ДАП боевику

Прокурором во время судебных слушаний доказано, что в июле 2014 года мужчина, согласно приказу боевиков террористической организации "ДНР", отправился в город Ростов-на-Дону Российской Федерации, где под командованием инструкторов из числа военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации проходил курс обучения по обращению с оружием и тактике ведения боя.

В августе того же года он вернулся в город Донецк, где вступил в ряды батальона "Восток" так называемого "Министерства обороны ДНР" на должность стрелка. Получив военную форму и оружие, осужденный охранял захваченные террористами объекты, за что получал 360 долларов в месяц.

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В сентябре-октябре 2014 года сообщник террористов участвовал в боях на территории международного аэропорта "Донецк" им. Сергея Прокофьева. А с октября 2014-го по октябрь 2015 года в составе мотострелковой бригады осуществлял разведывательный надзор за позициями военнослужащих Вооруженных сил Украины в городах Кировск и Макеевка.

В октябре 2015 года мужчину задержали при пересечении блокпоста Национальной гвардии Украины возле села Верхнеторецкое, где при осмотре его вещей обнаружили военный билет "ДНР" и другие документы, указывающие на участие в террористической организации.

Красноармейский районный суд, исследовав все доказательства в уголовном производству, предоставленные прокурором Красноармейской местной прокуратуры, признал гражданина виновным по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации) и приговорил к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, агента "разведки ЛНР" приговорили к сроку за решеткой.