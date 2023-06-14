Суд дав 10 років в'язниці екссудді Чаусу

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«Суд ухвалив, Чауса визнати винним у скоєні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 ККУ, та призначити йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посаду судді (…) на три роки, з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна», - сказав суддя.

Доповнення

У серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса - слідство встановило, що суддя отримав хабар 150 тис. доларів готівкою, з яких 80 тис. сховав у дволітрову банку. Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли - через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав з’являтися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук.

6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Солом’янський райсуд Києва дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук в листопаді 2016 року, а через кілька місяців - 1 березня 2017 року - суддю затримали в Кишиневі.

3 квітня 2021 року зі слів адвоката стало відомо, що в Молдові в Кишиневі викрали Миколу Чауса. Президент Молдови Майя Санду доручила провести розслідування цієї справи. Голова МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

8 травня 2021 року стало відомо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення екссудді Миколи Чауса і незаконного переправлення його через державний кордон.

17 травня 2021 року в Telegram-каналі з’явилося відеозвернення Чауса, про можливе викрадення якого повідомляли з початку квітня. Він заперечив, що його викрали в 2021 році.

30 липня 2021 року його виявили на Вінниччині. Спочатку його затримала СБУ, але згодом - у “Феофанії” - його затримало НАБУ. Після цього Чаусу обрали запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт - у межах справи про отримання хабара в 150 тис. доларів. Чаус зберігав гроші в банках, захованих на городі.

До суду 15 листопада 2021 року було скеровано обвинувальний акт для розгляду по суті справи Чауса.